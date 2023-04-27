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В Україні відновлять роботу 35 комплексів фіксації автопорушень. Адреси

27 квітня, 2023 четвер
11:11
Суспільство камери на дорогах

З 28 квітня на дорогах низки областей та міст України відновлять роботу 35 комплексів фотофіксації порушень ПДР. Найбільше їх запрацює на Львівщині

Про це повідомив заступник голови департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Відновлять роботу 35 комплексів автоматичної фіксації правопорушень (які працювали до повномасштабного вторгнення рашистів), а у місті Дніпрі та Кременчуці запрацює 4 нових прилади контролю. Загалом розпочнуть роботу 39 комплексів автоматичної фіксації правопорушень", – зазначив Білошицький.

Комплекси працюватимуть на фіксацію перевищення швидкості на дорогах. Загалом прилади відновлять роботу в дев'ятьох містах та шістьох областях України. Зокрема у Львові, Івано-Франківську, Мукачеві, Чернівцях, Києві, Полтаві, Кременчуці, Житомирі, Черкасах, а також у Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській, Київській, Вінницькій та Кіровоградській областях.

Найбільше систем автофіксування повернуться до роботи на Львівщині – 11. У Львові почнуть працювати всього дві точки фіксації – на вул. Василя Стуса, 39, спрямований у напрямку проспекту Червоної Калини та на вул. Володимира Великого, 18, у сторону вул. Стрийської.

Львівська область 

  • на 490 км+400 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Буськ (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 137 км+971 автодороги М-09 напрямок спрямування приладу м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 12 км+514 автодороги М-10-01 напрямок спрямування приладу м. Скнилів (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 3 км+360 автодороги М-10-01 напрямок спрямування приладу с. Рясне-Руське (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 552 км+486 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Зубра (обмеження швидкості 90 км/год)
  • на 523 км+260 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Чоп (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 528 км+459 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 528 км+459 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 541 км+451 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Соснівка (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 510 км+120 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Запитів (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 53 км+580 автодороги М-10 напрямок спрямування приладу смт Краковець (обмеження швидкості 50 км/год)

Івано-Франківськ

  • вул. Євгена Коновальця, 411, напрямок спрямування приладу вул. Довбуша (обмеження швидкості 50 км/год)
  • вул. Євгена Коновальця, 320, напрямок спрямування приладу вул. Світла (обмеження швидкості 50 км/год)
  • вул. Тисменицька, 311, напрямок спрямування приладу в’їзду в місто (обмеження швидкості 50 км/год)

Мукачево

  • вул. Великогірна, 51, напрямок спрямування приладу вул. Томаша Масарика (обмеження швидкості 50 км/год)

Чернівці

  • вул. Винниченка, 97, напрямок спрямування приладу вул. Жасмінна (обмеження швидкості 50 км/год)

Житомир

  • Чуднівський міст, напрямок спрямування приладу вул. Радивилівська (обмеження швидкості 50 км/год)

Київ 

  • просп. Голосіївський, 96, напрямок спрямування приладу вул. Виставкова (обмеження швидкості 50 км/год)
  • вул. Теодора Драйзера, 9, напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини (обмеження швидкості 50 км/год)

Кременчук

  • вул. Андрія Ковальова, 17, напрямок спрямування приладу вул. Козацька (обмеження швидкості 50 км/год)

Запускаються вперше:

  • вул. Вадима Пугачова, 6-Д, напрямок спрямування приладу вул. Олександра Корпана (обмеження швидкості 50 км/год)
  • просп. Полтавський, 265, напрямок спрямування приладу вул. Горліс-Горського (обмеження швидкості 50 км/год)

Полтава

  • вул. Маршала Бірюзова, 35/14, напрямок спрямування приладу вул. Квітки Цісик (обмеження швидкості 50 км/год)
  • вул. Героїв АТО, 31, напрямок спрямування приладу вул. Квіткова (обмеження швидкості 50 км/год)

Черкаси

  • вул. Благовісна, 341/40, напрямок спрямування приладу вул. Кривалівська (обмеження швидкості 50 км/год)

Дніпро

Запускаються вперше:

  • вул. Набережна Заводська, 64, напрямок спрямування приладу просп. Свободи (обмеження швидкості 70 км/год)
  • вул. Набережна Перемоги, 38-А, напрямок спрямування приладу Пішохідний міст (обмеження швидкості 70 км/год)

Рівненська область

  • на 371 км+971 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год)

Повний перелік камер фотофіксації правопорушень можна переглянути тут.

Волинська область 

  • на 129 км+788 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Ковель (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 82 км+575 автодороги Н-22 напрямок спрямування приладу м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год)

Івано-Франківська область

  • на 227 км+233 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу с. Татарів (обмеження швидкості 50 км/год)

Вінницька область

на 404 км+640 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Умань (обмеження швидкості 50 км/год)

Київська область 

  • на 35 км+240 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу м. Київ (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 14 км+016 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу м. Київ (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 26 км+050 автодороги Н-01 напрямок спрямування приладу м. Київ (обмеження швидкості 50 км/год)
  • на 101 км+400 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)

Кіровоградська область

  • на 253 км+462 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)

Повний перелік камер фотофіксації правопорушень можна переглянути тут.

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