В Україні впродовж доби - 20 156 заражень коронавірусом, померло 150 людей
Станом на ранок 21 січня в Україні зафіксовано 3 819 538 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 98 993 - летальні, 3 576 268 осіб одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 20 січня було зареєстровано 20 156 нових випадків COVID-19 (у тому числі 2464 дитини та 429 медпрацівників), 4486 пацієнтів одужали, 150 людей померли.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 1552;
- Вінницька область - 969;
- Волинська область - 400;
- Дніпропетровська область - 826;
- Донецька область - 631;
- Житомирська область - 589;
- Закарпатська область - 498;
- Запорізька область - 366;
- Івано-Франківська область - 2427;
- Київська область - 672;
- Кіровоградська область - 98;
- Луганська область - 251;
- Львівська область - 1989;
- Миколаївська область - 304;
- Одеська область - 1036;
- Полтавська область - 677;
- Рівненська область - 702;
- Сумська область - 1158;
- Тернопільська область - 1053;
- Харківська область - 971;
- Херсонська область - 308;
- Хмельницька область - 1034;
- Черкаська область - 379;
- Чернівецька область - 756;
- Чернігівська область - 510.
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