В Україні впродовж доби - 24 321 новий випадок COVID-19, померла 141 людина

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 25 січня було зареєстровано 24 321 новий випадок COVID-19 (у тому числі 2809 дітей та 642 медпрацівники), 5514 пацієнтів одужали, 141 людина померла.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 1919;

Вінницька область - 1297;

Волинська область - 530;

Дніпропетровська область - 804;

Донецька область - 1018;

Житомирська область - 932;

Закарпатська область - 734;

Запорізька область - 467;

Івано-Франківська область - 1972;

Київська область - 872;

Кіровоградська область - 121;

Луганська область - 478;

Львівська область - 1886;

Миколаївська область - 440;

Одеська область - 1319;

Полтавська область - 831;

Рівненська область - 1110;

Сумська область - 1209;

Тернопільська область - 890;

Харківська область - 1506;

Херсонська область - 508;

Хмельницька область - 1471;

Черкаська область - 690;

Чернівецька область - 1060;

Чернігівська область - 257.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.