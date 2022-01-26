В Україні впродовж доби - 24 321 новий випадок COVID-19, померла 141 людина
Станом на ранок 26 січня в Україні зафіксовано 3 913 809 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 99 584 - летальні, 3 596 715 осіб одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 25 січня було зареєстровано 24 321 новий випадок COVID-19 (у тому числі 2809 дітей та 642 медпрацівники), 5514 пацієнтів одужали, 141 людина померла.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 1919;
- Вінницька область - 1297;
- Волинська область - 530;
- Дніпропетровська область - 804;
- Донецька область - 1018;
- Житомирська область - 932;
- Закарпатська область - 734;
- Запорізька область - 467;
- Івано-Франківська область - 1972;
- Київська область - 872;
- Кіровоградська область - 121;
- Луганська область - 478;
- Львівська область - 1886;
- Миколаївська область - 440;
- Одеська область - 1319;
- Полтавська область - 831;
- Рівненська область - 1110;
- Сумська область - 1209;
- Тернопільська область - 890;
- Харківська область - 1506;
- Херсонська область - 508;
- Хмельницька область - 1471;
- Черкаська область - 690;
- Чернівецька область - 1060;
- Чернігівська область - 257.
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