В Україні впродовж доби зареєстровано 22 026 випадків COVID-19, померли 78 людей
Станом на ранок 31 січня в Україні зафіксовано 4 064 495 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 100 203 - летальні, 3 622 745 осіб одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 30 січня було зареєстровано 22 026 нових випадків COVID-19 (у тому числі 2 865 дітей та 337 медпрацівників), 4346 пацієнтів одужали, 78 людей померли.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 1026;
- Вінницька область - 1070;
- Волинська область - 420;
- Дніпропетровська область - 781;
- Донецька область - 584;
- Житомирська область - 1576;
- Закарпатська область - 684;
- Запорізька область - 142;
- Івано-Франківська область - 1006;
- Київська область - 591;
- Кіровоградська область - 233;
- Луганська область - 130;
- Львівська область - 2934;
- Миколаївська область - 537;
- Одеська область - 1412;
- Полтавська область - 291;
- Рівненська область - 823;
- Сумська область - 1331;
- Тернопільська область - 1124;
- Харківська область - 1294;
- Херсонська область - 452;
- Хмельницька область - 2092;
- Черкаська область - 432;
- Чернівецька область - 870;
- Чернігівська область - 191.
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