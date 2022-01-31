В Україні впродовж доби зареєстровано 22 026 випадків COVID-19, померли 78 людей

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 30 січня було зареєстровано 22 026 нових випадків COVID-19 (у тому числі 2 865 дітей та 337 медпрацівників), 4346 пацієнтів одужали, 78 людей померли.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 1026;

Вінницька область - 1070;

Волинська область - 420;

Дніпропетровська область - 781;

Донецька область - 584;

Житомирська область - 1576;

Закарпатська область - 684;

Запорізька область - 142;

Івано-Франківська область - 1006;

Київська область - 591;

Кіровоградська область - 233;

Луганська область - 130;

Львівська область - 2934;

Миколаївська область - 537;

Одеська область - 1412;

Полтавська область - 291;

Рівненська область - 823;

Сумська область - 1331;

Тернопільська область - 1124;

Харківська область - 1294;

Херсонська область - 452;

Хмельницька область - 2092;

Черкаська область - 432;

Чернівецька область - 870;

Чернігівська область - 191.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.