В Україні з 1 червня запрацює електронний лісорубний квиток
В Україні з 1 червня буде запущено електронний лісорубний квиток та сертифікат про походження деревини.
Про це у повідомив генеральний директор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець.
"Уряд прийняв постанову про запуск електронного лісорубного квитка та сертифікату про походження деревини. Над цими змінами працювала наша команда Держлісагентства два роки", - повідомив Бохоловець.
Зміни набудуть чинності 1 червня.
За словами очільника держкомпанії, запровадження електронних облікових квитків дозволить мінімізувати корупційні ризики, яких було достатньо, коли існували паперові версії документів.
На кожну окрему ділянку, на якій плануються рубки, буде видаватись електронний квиток, що містить інформацію про всі види рубок. Його дія стосується всіх лісокористувачів. Цією послугою обіцяє скористатися і ДП "Ліси України".
Електронні лісорубні квитки автоматично вносяться до карти сайту ДП "Лісовий інноваційно-аналітичний центр" та системи електронного обліку деревини, що дозволяє створити єдину електронну базу даних.
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