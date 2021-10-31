В Україні за добу щеплення від коронавірусу отримали 177 тис. людей
В суботу, 30 жовтня, щеплення від COVID-19 зробили 177 765 українців
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
За добу одну дозу отримала 133 251 людина, повністю імунізовані - 44 514 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 156 229 людей, з них отримали одну дозу – 10 156 227 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 421 546 осіб. Загалом проведено 17 577 773 щеплення.
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