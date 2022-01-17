В Україні за добу виявили 5 076 випадків коронавірусу, померло 78 людей

Про це повідомляє МОЗ.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 3 759 530 осіб;

одужало - 3 556 162 особи;

летальних випадків - 98 361;

проведено ПЛР-тестувань - 17 182 817.

За добу 11 січня в Україні:

виявлено 5 072 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 407, медпрацівників - 72);

106 362 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 33 288 людей, другу дозу - 59 348 людей, додаткову дозу отримали 670 людей, бустерну дозу -13 056 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 1 213 осіб;

летальних випадків - 78;

одужало - 2 520 осіб.

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м. Київ - 510;

Вінницька область - 194;

Волинська область - 101;

Дніпропетровська область - 127;

Донецька область - 52;

Житомирська область - 252;

Закарпатська область - 133;

Запорізька область - 18;

Івано-Франківська область - 492;

Київська область - 132;

Кіровоградська область - 82;

Луганська область - 4;

Львівська область - 854;

Миколаївська область - 31;

Одеська область - 224;

Полтавська область - 49;

Рівненська область - 86;

Сумська область - 189;

Тернопільська область - 314;

Харківська область - 72;

Херсонська область - 36;

Хмельницька область - 68;

Черкаська область - 88;

Чернівецька область - 344;

Чернігівська область - 45.

У регіонах захворюваність поширюється так:

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Загалом проведено 29 372 377 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 14 993 075 людей, дві дози - 14 270 520 людей, отримали додаткову дозу - 7 339 людей, бустерну дозу – 99 165 людей.

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