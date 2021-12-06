В Україні за добу виявили понад 4 тис. випадків COVID-19, померло 239 людей

Про це свідчать дані МОЗ.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 501 955 осіб;

одужало – 3 059 741 особа;

летальних випадків – 88 519;

проведено ПЛР-тестувань – 16 089 778.

За добу 5 грудня в Україні:

зафіксовано 4 478 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 429, медпрацівників – 52);

70 797 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 161 людина, повністю імунізовані – 43 636 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 660 осіб;

летальних випадків – 239;

одужало – 9 082 особи.

Загалом проведено 25 559 141 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 13 753 064 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 806 077 людей.



Випадків у областях/імунізовано (2-га доза):

м. Київ – 704/7358

Вінницька – 205/1504

Волинська – 212/1503

Дніпропетровська – 133/1998

Донецька – 290/829

Житомирська – 296/891

Закарпатська – 60/640

Запорізька – 221/2496

Івано-Франківська – 81/1280

Київська – 202/2219

Кіровоградська – 117/766

Луганська – 9/460

Львівська – 214/3423

Миколаївська – 203/735

Одеська – 178/3265

Полтавська – 218/1340

Рівненська – 96/860

Сумська – 99/880

Тернопільська – 123/2187

Харківська – 214/3133

Херсонська – 20/728

Хмельницька – 80/1168

Черкаська – 278/2030

Чернівецька – 100/633

Чернігівська – 125/1310

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