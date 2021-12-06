В Україні за добу виявили понад 4 тис. випадків COVID-19, померло 239 людей
В Україні за минулу добу, 5 грудня, зафіксували 4 478 випадків коронавірусу, з них дітей – 429, медпрацівників – 52
Про це свідчать дані МОЗ.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 501 955 осіб;
- одужало – 3 059 741 особа;
- летальних випадків – 88 519;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 089 778.
За добу 5 грудня в Україні:
- зафіксовано 4 478 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 429, медпрацівників – 52);
- 70 797 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 161 людина, повністю імунізовані – 43 636 людей.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 660 осіб;
- летальних випадків – 239;
- одужало – 9 082 особи.
Загалом проведено 25 559 141 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 13 753 064 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 806 077 людей.
Випадків у областях/імунізовано (2-га доза):
м. Київ – 704/7358
Вінницька – 205/1504
Волинська – 212/1503
Дніпропетровська – 133/1998
Донецька – 290/829
Житомирська – 296/891
Закарпатська – 60/640
Запорізька – 221/2496
Івано-Франківська – 81/1280
Київська – 202/2219
Кіровоградська – 117/766
Луганська – 9/460
Львівська – 214/3423
Миколаївська – 203/735
Одеська – 178/3265
Полтавська – 218/1340
Рівненська – 96/860
Сумська – 99/880
Тернопільська – 123/2187
Харківська – 214/3133
Херсонська – 20/728
Хмельницька – 80/1168
Черкаська – 278/2030
Чернівецька – 100/633
Чернігівська – 125/1310
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