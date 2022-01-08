В Україні за добу зафіксовано 3 195 нових випадків захворювання на коронавірус

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За добу 7 січня в Україні зафіксовано 3 195 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, 151 - у дітей та 37 - у медпрацівників.

За минулу добу госпіталізовано 1 752 осіб, летальних випадків – 76, одужало – 1 942 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 699 663 особи, одужало – 3 508 451, летальних випадків – 97 164.

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