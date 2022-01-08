В Україні за добу зафіксовано 3 195 нових випадків захворювання на коронавірус
Впродовж доби, 7 січня, в Україні лабораторно підтверджено 3 195 випадків захворювання на COVID-19
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
За добу 7 січня в Україні зафіксовано 3 195 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, 151 - у дітей та 37 - у медпрацівників.
За минулу добу госпіталізовано 1 752 осіб, летальних випадків – 76, одужало – 1 942 людей.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 699 663 особи, одужало – 3 508 451, летальних випадків – 97 164.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.36
Купівля 27.36Продаж 27.65
-
EUR
Купівля 30.77Продаж 31.28
- Актуальне
- Важливе