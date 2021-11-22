В Україні за добу зафіксували 7 464 випадки коронавірусу

Про це передає пресслужба МОЗ.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 340 407 осіб;

одужало – 2 773 490 осіб;

летальних випадків – 81 598;

проведено ПЛР-тестувань – 15 557 638.

За добу 21 листопада в Україні:

зафіксовано 7 464 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 579, медпрацівників – 74);

99 826 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 29 382 людини, повністю імунізовані – 70 444 людини.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 501 особа;

летальних випадків – 326;

одужало – 10 540 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (864), Миколаївській (655), Одеській (451), Запорізькій (446) і Донецькій (402) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 358 випадків;Вінницька область – 384 випадки;Волинська область – 340 випадків;Дніпропетровська область – 864 випадки;Донецька область – 402 випадки;Житомирська область – 385 випадків;Закарпатська область – 190 випадків;Запорізька область – 446 випадків;Івано-Франківська область – 102 випадки;Київська область – 343 випадки;Кіровоградська область – 190 випадків;Луганська область – 37 випадків;Львівська область – 397 випадків;Миколаївська область – 655 випадків;Одеська область – 451 випадок;Полтавська область – 287 випадків;Рівненська область – 161 випадок;Сумська область – 205 випадків;Тернопільська область – 156 випадків;Харківська область – 330 випадків;Херсонська область – 54 випадки;Хмельницька область – 195 випадків;Черкаська область – 272 випадки;Чернівецька область – 121 випадок;Чернігівська область – 139 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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