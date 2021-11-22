В Україні за добу зафіксували 7 464 випадки коронавірусу
За попередню добу, 21 листопада, в Україні зафіксовано 7 464 нових підтверджених випадків COVID-19 - з них дітей – 579, медпрацівників – 74
Про це передає пресслужба МОЗ.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 340 407 осіб;
- одужало – 2 773 490 осіб;
- летальних випадків – 81 598;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 557 638.
За добу 21 листопада в Україні:
- зафіксовано 7 464 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 579, медпрацівників – 74);
- 99 826 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 29 382 людини, повністю імунізовані – 70 444 людини.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 501 особа;
- летальних випадків – 326;
- одужало – 10 540 осіб.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 358 випадків;
Вінницька область – 384 випадки;
Волинська область – 340 випадків;
Дніпропетровська область – 864 випадки;
Донецька область – 402 випадки;
Житомирська область – 385 випадків;
Закарпатська область – 190 випадків;
Запорізька область – 446 випадків;
Івано-Франківська область – 102 випадки;
Київська область – 343 випадки;
Кіровоградська область – 190 випадків;
Луганська область – 37 випадків;
Львівська область – 397 випадків;
Миколаївська область – 655 випадків;
Одеська область – 451 випадок;
Полтавська область – 287 випадків;
Рівненська область – 161 випадок;
Сумська область – 205 випадків;
Тернопільська область – 156 випадків;
Харківська область – 330 випадків;
Херсонська область – 54 випадки;
Хмельницька область – 195 випадків;
Черкаська область – 272 випадки;
Чернівецька область – 121 випадок;
Чернігівська область – 139 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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