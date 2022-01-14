В Україні за добу зафіксували 10 476 випадків коронавірусу, 140 людей померли
В Україні за минулу добу, 13 січня, зафіксували 10 476 випадків коронавірусу, з них серед дітей – 663, медпрацівників – 241
Про це свідчать дані МОЗ.
За весь час пандемії в Україні:
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захворіло – 3 737 510 осіб;
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одужало – 3 545 111 осіб;
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летальних випадків – 98 068;
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проведено ПЛР-тестувань – 17 108 685.
За добу 13 січня в Україні:
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зафіксовано 10 476 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (із них серед дітей – 663, медпрацівників – 241);
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92 835 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 32 334 людини, другу дозу – 45 465 людей, додаткову дозу отримала 551 людина, бустерну дозу – 14 485 людей.
Також за минулу добу:
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госпіталізовано – 1 656 осіб;
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летальних випадків – 140;
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одужало – 7 285 осіб.
Загалом проведено 29 218 505 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 14 941 500 людей, отримали дві дози – 14 197 703 людини, отримали додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 70 663 людей.
Випадків у областях/імунізовано (2-га доза):
м. Київ – 1193/3434
Вінницька – 648/1851
Волинська – 168/1185
Дніпропетровська – 427/4222
Донецька – 314/3231
Житомирська – 252/975
Закарпатська – 278/1919
Запорізька – 175/1868
Івано-Франківська – 880/1744
Київська – 394/1577
Кіровоградська – 71/1028
Луганська – 98/731
Львівська – 1001/3244
Миколаївська – 193/845
Одеська – 516/2615
Полтавська – 521/1680
Рівненська – 317/1221
Сумська – 538/856
Тернопільська – 371/1250
Харківська – 691/4824
Херсонська – 92/856
Хмельницька – 443/1292
Черкаська – 292/859
Чернівецька – 409/1413
Чернігівська – 194/745
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