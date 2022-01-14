В Україні за добу зафіксували 10 476 випадків коронавірусу, 140 людей померли

Про це свідчать дані МОЗ.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 737 510 осіб;

одужало – 3 545 111 осіб;

летальних випадків – 98 068;

проведено ПЛР-тестувань – 17 108 685.

За добу 13 січня в Україні:

зафіксовано 10 476 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (із них серед дітей – 663, медпрацівників – 241);

92 835 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 32 334 людини, другу дозу – 45 465 людей, додаткову дозу отримала 551 людина, бустерну дозу – 14 485 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 656 осіб;

летальних випадків – 140;

одужало – 7 285 осіб.

Загалом проведено 29 218 505 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 14 941 500 людей, отримали дві дози – 14 197 703 людини, отримали додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 70 663 людей.



Випадків у областях/імунізовано (2-га доза):

м. Київ – 1193/3434

Вінницька – 648/1851

Волинська – 168/1185

Дніпропетровська – 427/4222

Донецька – 314/3231

Житомирська – 252/975

Закарпатська – 278/1919

Запорізька – 175/1868

Івано-Франківська – 880/1744

Київська – 394/1577

Кіровоградська – 71/1028

Луганська – 98/731

Львівська – 1001/3244

Миколаївська – 193/845

Одеська – 516/2615

Полтавська – 521/1680

Рівненська – 317/1221

Сумська – 538/856

Тернопільська – 371/1250

Харківська – 691/4824

Херсонська – 92/856

Хмельницька – 443/1292

Черкаська – 292/859

Чернівецька – 409/1413

Чернігівська – 194/745