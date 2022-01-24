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В Україні за добу зафіксували майже 13 тис. випадків коронавірусу, 67 людей померли

24 січня, 2022 понедiлок
08:31
Суспільство

В Україні за минулу добу, 23 січня, зафіксували 12 915 випадків коронавірусу, з них серед дітей – 1 826, медпрацівників – 224

Про це свідчать дані МОЗ.

За весь час пандемії в Україні: 

  • захворіло – 3 870 370 осіб;
  • одужало – 3 585 338 осіб;
  • летальних випадків – 99 282;
  • проведено ПЛР-тестувань – 17 523 330.

За добу 23 січня в Україні:

  • зафіксовано 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 826, медпрацівників – 224);
  • 22 541 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 280 людей, другу дозу – 8 835 людей, додаткову дозу отримали 87 людей, бустерну дозу – 5 339 людей.

Також за минулу добу: 

  • госпіталізовано – 1 836 осіб;
  • летальних випадків – 67;
  • одужало – 2 430 осіб.

Загалом проведено 29 852 092 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 15 164 116 людей, отримали дві дози – 14 466 084 людини, отримали додаткову дозу – 13 108 людей, бустерну дозу – 208 784 людини.

Випадків у областях за добу:
м. Київ – 464
Вінницька – 524
Волинська – 251
Дніпропетровська – 349
Донецька – 84
Житомирська – 798
Закарпатська – 304
Запорізька – 63
Івано-Франківська – 1 765
Київська – 256
Кіровоградська – 90
Луганська – 19
Львівська – 2 036
Миколаївська – 209
Одеська – 670
Полтавська – 164
Рівненська – 394
Сумська – 856
Тернопільська – 661
Харківська – 1 019
Херсонська – 142
Хмельницька – 536
Черкаська – 157
Чернівецька – 837
Чернігівська – 267

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