В Україні за добу зафіксували майже 13 тис. випадків коронавірусу, 67 людей померли

Про це свідчать дані МОЗ.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 870 370 осіб;

одужало – 3 585 338 осіб;

летальних випадків – 99 282;

проведено ПЛР-тестувань – 17 523 330.

За добу 23 січня в Україні:

зафіксовано 12 915 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 826, медпрацівників – 224);

22 541 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 280 людей, другу дозу – 8 835 людей, додаткову дозу отримали 87 людей, бустерну дозу – 5 339 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 836 осіб;

летальних випадків – 67;

одужало – 2 430 осіб.

Загалом проведено 29 852 092 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 15 164 116 людей, отримали дві дози – 14 466 084 людини, отримали додаткову дозу – 13 108 людей, бустерну дозу – 208 784 людини.



Випадків у областях за добу:

м. Київ – 464

Вінницька – 524

Волинська – 251

Дніпропетровська – 349

Донецька – 84

Житомирська – 798

Закарпатська – 304

Запорізька – 63

Івано-Франківська – 1 765

Київська – 256

Кіровоградська – 90

Луганська – 19

Львівська – 2 036

Миколаївська – 209

Одеська – 670

Полтавська – 164

Рівненська – 394

Сумська – 856

Тернопільська – 661

Харківська – 1 019

Херсонська – 142

Хмельницька – 536

Черкаська – 157

Чернівецька – 837

Чернігівська – 267