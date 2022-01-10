В Україні за добу зафіксували майже 2 тис. випадків коронавірусу, померло 86 людей
В Україні за минулу добу, 9 січня, зафіксували 1 969 випадків коронавірусу, з них серед дітей – 94, медпрацівників – 41
Про це свідчать дані МОЗ.
За весь час пандемії в Україні:
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захворіло – 3 704 442 особи;
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одужало – 3 514 786 осіб;
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летальних випадків – 97 325;
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проведено ПЛР-тестувань – 16 966 846.
За добу 9 січня в Україні:
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зафіксовано 1 969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 94, медпрацівників – 41);
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20 376 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 850 людей, другу дозу – 12 350 людей, додаткову дозу отримали 123 людини, бустерну дозу – 2 053 людини.
Також за минулу добу:
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госпіталізовано – 1 064 особи;
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летальних випадків – 86;
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одужало – 3 517 осіб.
Загалом проведено 28 820 343 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 14 813 184 людини, отримали дві дози – 13 980 473 людини, отримали додаткову дозу – 6 224 людини, бустерну дозу – 20 462 людини.
Випадків у областях/імунізовано (2-га доза):
м. Київ – 398/1496
Вінницька – 74/480
Волинська – 48/337
Дніпропетраовська – 49/577
Донецька – 8/577
Житомирська – 43/211
Закарпатська – 61/411
Запорізька – 19/573
Івано-Франківська – 77/551
Київська – 135/402
Кіровоградська – 50/243
Луганська – 13/344
Львівська – 130/68
Миколаївська – 36/220
Одеська – 113/735
Полтавська – 109/688
Рівненська – 31/509
Сумська – 102/108
Тернопільська – 60/663
Харківська – 192/1818
Херсонська – 12/237
Хмельницька – 14/158
Черкаська – 83/412
Чернівецька – 87/417
Чернігівська – 25/115
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