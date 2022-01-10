В Україні за добу зафіксували майже 2 тис. випадків коронавірусу, померло 86 людей

Про це свідчать дані МОЗ.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 704 442 особи;

одужало – 3 514 786 осіб;

летальних випадків – 97 325;

проведено ПЛР-тестувань – 16 966 846.

За добу 9 січня в Україні:

зафіксовано 1 969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 94, медпрацівників – 41);

20 376 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 850 людей, другу дозу – 12 350 людей, додаткову дозу отримали 123 людини, бустерну дозу – 2 053 людини.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 064 особи;

летальних випадків – 86;

одужало – 3 517 осіб.



Загалом проведено 28 820 343 щеплення. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 14 813 184 людини, отримали дві дози – 13 980 473 людини, отримали додаткову дозу – 6 224 людини, бустерну дозу – 20 462 людини.

Випадків у областях/імунізовано (2-га доза):

м. Київ – 398/1496

Вінницька – 74/480

Волинська – 48/337

Дніпропетраовська – 49/577

Донецька – 8/577

Житомирська – 43/211

Закарпатська – 61/411

Запорізька – 19/573

Івано-Франківська – 77/551

Київська – 135/402

Кіровоградська – 50/243

Луганська – 13/344

Львівська – 130/68

Миколаївська – 36/220

Одеська – 113/735

Полтавська – 109/688

Рівненська – 31/509

Сумська – 102/108

Тернопільська – 60/663

Харківська – 192/1818

Херсонська – 12/237

Хмельницька – 14/158

Черкаська – 83/412

Чернівецька – 87/417

Чернігівська – 25/115