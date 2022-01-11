В Україні за добу зафіксували понад 5 тис. випадків коронавірусу, померло 219 людей

Про це свідчать дані МОЗ.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 709 871 особа;

одужало – 3 522 547 осіб;

летальних випадків – 97 544;

проведено ПЛР-тестувань – 16 995 958.

За добу 10 січня в Україні:

зафіксовано 5 429 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 306, медпрацівників – 168);

96 385 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 242 людини, другу дозу – 59 075 людей, додаткову дозу отримали 445 людей, бустерну дозу – 7 623 людини.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 915 осіб;

летальних випадків – 219;

одужало – 7 761 особа.

Загалом проведено 28 916 728 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 14 842 426 людей, отримали дві дози – 14 039 548 людей, отримали додаткову дозу – 6 669 людей, бустерну дозу – 28 085 людей.

Випадків у областях/імунізовано (2 доза):

м. Київ – 1192/4672

Вінницька – 203/2166

Волинська – 98/1534

Дніпропетраовська – 150/5216

Донецька – 288/4314

Житомирська – 40/1235

Закарпатська – 157/2167

Запорізька – 179/2067

Івано-Франківська – 159/1566

Київська – 259/2072

Кіровоградська – 49/1489

Луганська – 151/954

Львівська – 195/4732

Миколаївська – 114/1334

Одеська – 266/2971

Полтавська – 440/996

Рівненська – 145/1411

Сумська – 162/1639

Тернопільська – 104/1548

Харківська – 309/7223

Херсонська – 75/965

Хмельницька – 209/1434

Черкаська – 192/1367

Чернівецька – 158/1461

Чернігівська – 135/733