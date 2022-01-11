В Україні за добу зафіксували понад 5 тис. випадків коронавірусу, померло 219 людей
В Україні за минулу добу, 10 січня, зафіксували 5 429 випадків коронавірусу, з них серед дітей – 306, медпрацівників – 168
Про це свідчать дані МОЗ.
За весь час пандемії в Україні:
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захворіло – 3 709 871 особа;
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одужало – 3 522 547 осіб;
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летальних випадків – 97 544;
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проведено ПЛР-тестувань – 16 995 958.
За добу 10 січня в Україні:
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зафіксовано 5 429 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 306, медпрацівників – 168);
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96 385 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 242 людини, другу дозу – 59 075 людей, додаткову дозу отримали 445 людей, бустерну дозу – 7 623 людини.
Також за минулу добу:
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госпіталізовано – 915 осіб;
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летальних випадків – 219;
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одужало – 7 761 особа.
Загалом проведено 28 916 728 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 14 842 426 людей, отримали дві дози – 14 039 548 людей, отримали додаткову дозу – 6 669 людей, бустерну дозу – 28 085 людей.
Випадків у областях/імунізовано (2 доза):
м. Київ – 1192/4672
Вінницька – 203/2166
Волинська – 98/1534
Дніпропетраовська – 150/5216
Донецька – 288/4314
Житомирська – 40/1235
Закарпатська – 157/2167
Запорізька – 179/2067
Івано-Франківська – 159/1566
Київська – 259/2072
Кіровоградська – 49/1489
Луганська – 151/954
Львівська – 195/4732
Миколаївська – 114/1334
Одеська – 266/2971
Полтавська – 440/996
Рівненська – 145/1411
Сумська – 162/1639
Тернопільська – 104/1548
Харківська – 309/7223
Херсонська – 75/965
Хмельницька – 209/1434
Черкаська – 192/1367
Чернівецька – 158/1461
Чернігівська – 135/733
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