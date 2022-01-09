В Україні зафіксовано 2 810 нових випадків захворювання на коронавірус
Впродовж доби, 8 січня, в Україні лабораторно підтверджено 2 810 нових випадків COVID-19
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
За добу зафіксовано 2 810 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіло 163 дитини та 33 медпрацівники.
За минулу добу госпіталізовано 840 осіб, одужало - 2 818, летальних випадків – 75.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 702 473 особи, одужало – 3 511 269 людей, летальних випадків – 97 239.
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