В Україні зафіксовано 2 810 нових випадків захворювання на коронавірус

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За добу зафіксовано 2 810 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіло 163 дитини та 33 медпрацівники.

За минулу добу госпіталізовано 840 осіб, одужало - 2 818, летальних випадків – 75.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 702 473 особи, одужало – 3 511 269 людей, летальних випадків – 97 239.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb