Про це інформує Служба безпеки України.

18 депутатів заочно засуджено до 15 років позбавлення волі. Також стосовно 73 російських високопосадовців скеровано до суду обвинувальні акти.

Слідство встановило, що 15 лютого 2022 року депутати держдуми РФ ухвалили постанову про звернення до російського диктатора з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донеччини та Луганщини. А 22 лютого вони схвалили ратифікацію так званого договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між кремлем і терористичними організаціями "Л/ДНР".

Російських посадовців обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

"Оскільки 18 засуджених депутатів РФ наразі перебувають на території Росії, то початок строку відбування покарання визначено з дня їхнього фактичного затримання", - йдеться в заяві.

Засуджені депутати держдуми РФ:

Авдєєв Михайло

Алімова Ольга

Арапов Георгій

Арефьєв Микола

Берулава Михайло

Біфов Анатолій

Бурляєв Микола

Васільєв Микола

Вассерман Анатолій

Глазкова Анжеліка

Горячева Ксенія

Даванков Владислав

Діденко Олексій

Дмітрієва Оксана

Дьомін Олександр

Казанков Сергій

Каргінов Сергій

Сулейманов Ренат.

Російські депутати, яких судитимуть:

Абакаров Хізрі

Аіткулова Ельвіра

Курбанов Різван

Кусайко Тетяна

Кушнарьов Віталій

Лавриненко Олексій

Ламейкін Дмитро

Лебедєв Євгеній

Лесун Анатолій

Лечхаджиєв Руслан

Лобач Тетяна

Логінов В'ячеслав

Лоор Іван Іванович

Лоцманов Дмитро

Любарський Роман

Лісовський Сергій

Ліхачов Віталій

Мажуга Олександр

Макаров Андрій

Макаров В'ячеслав

Максімов Олександр

Макієв Зураб

Марданшин Рафаель

Марков Андрій

Морозов Олег

Морозов Сергій

Москвічов Євгеній

Мєтшин Айдар

Мєтєлєв Артем

Мілонов Віталій

Назарова Наталя

Нєвєров Сергій

Нємкін Антон

Ніколаєва Вікторія

Ніколаєв Микола

Ніконов В'ячеслав

Чаплін Микита

Чепіков Сергій

Черняк Олексій

Чижов Сергій

Шаманов Володимир

Швиткін Юрій

Шеремет Михайло

Шипулін Антон

Школкіна Надія

Шолохов Олександр

Шубін Ігор

Шувалов Вадим

Шхагошев Адальбі

Щеглов Микола

Щербаков Олександр

Ягафаров Азат

Якубовський Олександр

Ямпольська Олена

Ярова Ірина

Яхнюк Сергій

Бабич Іван

Бєлоусов Вадим

Каноков Тимур

Каргінов Сергій

Кашин Володимир

Корнієнко Олексій

Кочієв Роберт

Кузнєцов Андрій

Кумін Вадим

Курінний Олексій

Лантратова Яна

Лебедєв Олег

Чернишов Борис

Шайхутдінов Ріфат

Шилкін Григорій

Щапов Михайло

Ющенко Олександр.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.