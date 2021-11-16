В Україні запрацював чатбот, який повідомляє про кількість COVID-вакцин у найближчому пункті
В Україні запрацював чатбот "Медзакупівлі", який показує кількість доз вакцин у найближчому пункті щеплень
Про це під час брифінгу 16 листопада розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Дізнатися актуальну кількість вакцин у конкретному пункті щеплення можна не виходячи з дому за допомогою телеграм-боту ДП "Медичні закупівлі України" (medpro_ukraine_bot). Використовуючи геолокацію з телефону користувача, цей бот допоможе знайти найближчі пункти вакцинації, а також покаже кількість наявних в цьому пункті вакцин та їхній вид", - пояснив він.
За словами міністра, інформація оновлюється щодня на основі звітів, які пункти щеплення подають в інформаційну систему MedData".
Також Ляшко наголосив, що ДП "Медичні закупівлі" закуповує ліки та лікарські засоби за державні кошти.
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