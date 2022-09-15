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В Україні зареєстрували перший випадок віспи мавп

15 вересня, 2022 четвер
19:25
Здоров'я мавпяча віспа

Сьогодні 15 вересня в Україні зареєстрували перший випадок віспи мавп. Хворий стверджує, що не виїздив за кордон

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.

"15 вересня в Україні лабораторно підтвердили перший випадок віспи мавп. Наразі пацієнт госпіталізований до медичного закладу для стаціонарного лікування, він має легкий перебіг хвороби. Діагностувати захворювання вдалось завдяки ПЛР-дослідженню. Зараз триває епідеміологічне розслідування вказаного випадку", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що пацієнт не виїздив за кордон, а був інфікований у одному з великих міст країни. 

У МОЗ нагадують, що віспа мавп - це віспоподібне захворювання, що спричинюють віруси родини поксвірусів. Вона подібна до натуральної віспи, проте має меншу летальність та легші симптоми. 

Серед симптомів: 

  • гарячка,
  • головний біль,
  • міалгія (біль у м'язах),
  • біль в спині,
  • збільшені лімфатичні вузли,
  • озноб,
  • біль у горлі,
  • закладеність носа, 
  • кашель,
  • висип у вигляді пухирців.

Іноді у людей спочатку з’являється висип, а потім - інші симптоми. Деякі можуть мати лише висип. Захворювання зазвичай триває від двох до чотирьох тижнів.

"Висип у вигляді прищів або пухирів спершу з’являється на обличчі, всередині рота та на інших частинах тіла, наприклад, на руках, ногах, грудях, статевих органах або задньому проході. Висип проходить різні стадії до повного загоєння. 

В одних людей мавпяча віспа може викликати легкі симптоми, в інших – серйозні наслідки із потребою лікування в умовах медичних закладів. Зазвичай, у групу підвищеного ризику тяжкого перебігу цього захворювання входять вагітні, діти та люди з ослабленим імунітетом, імунодефіцитом", - говорять медики.

Віспа мавп може передаватись від людини до людини. Для цього потрібен прямий фізичний контакт з висипом або рідинами хворого: спілкування з близької відстані, дихання, дотики, поцілунки та секс. 

"Захворювання може поширюватися з моменту появи симптомів до повного загоєння висипу та утворення свіжого шару шкіри", - наголошують в міністерстві.

Лікарі радять уникати тісного контакту "шкіра до шкіри" з людьми, у яких є схожі симптоми, а також з предметами хворого.

"Регулярно мийте руки з милом або використовуйте дезінфекційний засіб на спиртовій основі. Особливо це варто робити перед їдою, після відвідування ванної кімнати та перед тим, як торкатися власного обличчя. Дезінфікуйте та мийте поверхні, до яких зазвичай торкаєтесь у середовищах, де могли бути інфіковані люди", - додають медики. 

Зазвичай використовується симптоматичне лікування - знеболювальне, жарознижувальне. При подібних симптомах необхідно звернутися до лікарів використовуючи захисну маску, рукавички тощо.

"Перебувати на самоізоляції треба, допоки всі виразки (пухирці) не покриються кіркою, струпи не відпадуть, а під ними не утвориться новий шар шкіри. Важливо, що йдеться також про ті виразки, які знаходяться всередині тіла, до прикладу, в роті", - повідомляють в МОЗ. 

Україна
Мавпяча віспа
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