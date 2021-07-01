В Україні збільшено мінімальний розмір аліментів
Гарантований мінімальний розмір аліментів з 1 липня становить 1006,5 грн для дітей віком до 6 років та 1255 грн - для дітей від 6 до 18 років
Про це йдеться у законі "Про державний бюджет України на 2021 рік".
Відповідно до закону, мінімальний розмір аліментів з 1 липня становитиме 2013 грн для дітей віком до 6 років, та 2510 - для дітей віком від 6 до 18 років. Зростання відбулось у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму в Україні.
Так, гарантований мінімальний розмір аліементів становить 50% від прожиткового мінімуму. Таким чином, для дітей віком до 6 років гарантований мінімальний розмір аліментів складатиме 1006,50 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років виплати складатимуть 1255 грн.
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