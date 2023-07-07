В Україні з'явиться новий спортивний телеканал
Українські телеглядачі зможуть переглядати спортивні трансляції на телеканалі "Суспільне Спорт"
Про це повідомляє "Трибуна".
Національна рада з питань телебачення та радіомовлення дозволила суспільному мовнику змінити логотип супутникового каналу "Суспільне Ужгород" на "Суспільне Спорт".
"Суспільне" має права на важливий та цікавий спортивний контент. Ми відчуваємо запит від аудиторії, провайдерів та ОТТ-сервісів. Трансляції спорту у Т2 дають хороші цифри. Відповідно до наших прав ми намагатимемось зробити його доступним на всіх технологіях", - заявив директор з організації та розвитку мереж телерадіомовлення "Суспільного" Дмитро Грузинський.
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