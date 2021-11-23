В Україні з'явився мобільний застосунок для допомоги жінкам та дітям, які постраждали від насильства

Про це "Біла стрічка Україна" повідомляє у Facebook.



Посол доброї волі організації Тетяна Расмус зазнчила, що застосунок має стати додатковим захистом від кривдника, якщо той перевіряє телефон жертви. WhiteRibbonUA має дизайн, який нагадує календар для місячного циклу жінки. Щоб активувати застосунок та покликати на допомогу, необхідно затримати палець на верхній іконці застосунку, де з'явиться приховане меню.



Платформа розподілена на три напрями за функціоналом: екстрена допомога жертві, ведення обліку фактів та надання інформації для виявлення ознак домашнього насильства.



У застосунку зібрані усі номери телефонів для екстреного виклику і є можливість знайти найближчий центр підтримки, поліцейський відділок чи службу екстреної допомоги. Основна функція застосунку - прямий зв'язок із поліцією.



У застосунку також є інформація, як терміново зібрати сумку для втечі, а також психологічні тести для визначення, чи є стосунки токсичними і насильницькими.



Застосунок WhiteRibbonUA доступний у App Store та Google Play.