В українських політв'язнів Зайцевих погіршився стан здоров'я, - Денісова

Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова.



Жителів Верхньоторецького Донецької області Олену Зайцеву та її 21-річного сина Владислава 26 лютого 2019 року схопили "співробітники МДБ ДНР".



Владислава Зацева звинуватили в спробі "підриву залізничного мосту". Його матір, щоб урятувати сина, поїхала до "МДБ ДНР". Протягом дня її допитували, а потім заарештували за нібито "приховування злочину, скоєного сином".



Жінка два місяці провела у в'язниці "Ізоляція", де, погрожуючи фізичною розправою над сином, її змусили підписати "зізнання у диверсійній діяльності". Там у Олени Зайцевої внаслідок катувань відкрилася внутрішня кровотеча.



Зараз матір і сина Зайцевих тримають у СІЗО Донецька.



"В Олени (Зайцевої - ред.) кровотечі не припинилися, і стан її здоров’я погіршується з кожним днем. Симптоми хвороби вказують на онкологію, що потребує термінового хірургічного втручання. Але в умовах слідчого ізолятора здійснити це неможливо, адже туди заборонено передавати навіть ліки. Владислав (Зайцев - ред.), який переніс контузію та зазнав опіків голови від пожежі внаслідок обстрілів, страждає на постійні головні болі", - зауважила омбудсман.



Вона наголосила, що Владиславу Зайцеву також не надають медичної допомоги.



"Такі дії стосовно громадян України Олени та Владислава Зайцевих є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - зазначила Людмила Денісова.



Омбудсман звернулася до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні з вимогою терміново здійснити візит до Олени та Владислава Зайцевих, сприяти в забезпеченні їх кваліфікованою медичною допомогою. Також Людмила Денісова попросила координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитися задля надання відповідної допомоги.



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