В Україну 16 лютого прийдуть невеликий дощ, мокрий сніг і ожеледиця
Упродовж 16 лютого в Україні будуть мокрий сніг, несильний дощ, ожеледиця та +9°C
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На Закарпатті та Прикарпатті 16 лютого йтиме невеликий дощ із мокрим снігом, на решті території країни суттєвих опадів не буде. На Північному Сході та в Карпатах уранці утримуватиметься ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с.
Удень температура повітря становитиме +2...+7°C, а в західних областях, Криму та на півдні Одеської області сягне до +9°C.
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