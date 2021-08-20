В Україну поставлять близько 9 млн доз COVID-вакцини, - Ляшко

Про це він сказав на брифінгу щодо впровадження COVID-сертифікатів у “Дії” та взаємного визнання з ЄС, повідомляє Укрінформ.

“Сьогодні, в п’ятницю, буде зроблено 8 мільйонів уколів на території України саме ковідною вакциною: 5 мільйонів людей отримають як мінімум 1 щеплення і 3 мільйони людей повністю отримають два щеплення. Але для повноцінної інтеграції в Європейський Союз нам потрібні не тільки ІТ-рішення, нам потрібна і свідомість. Тому я закликаю всіх проявити таку свідомість, як проявили громадяни країн-членів Європейського Союзу і прийти до пунктів щеплення”, - сказав він.

Ляшко наголосив, що “сьогодні на територію України заїхало вже понад 15 млн доз вакцин”.

“Наразі в кабінетах і центрах масової вакцинації є більше 7 млн доз вакцин. До кінця серпня приїде ще 2,2 млн доз, у вересні - як мінімум 6,5 млн доз вакцин поставлять в Україну. Тому вакцина є, і вона постачається, в тому числі, завдяки партнерству з Європейським Союзом, тому всі бажаючі можуть прийти до пунктів щеплення, отримати повноцінний захист для того, щоб настала у нас в Україні й у світі нова реальність, тобто щоб ми повернулися до допандемічного життя, коли карантинні обмеження будуть скасовані”, - зауважив він. Міністр зазначив, що сьогодні на території України є 4 вакцини проти коронавірусної хвороби, дозволені до використання ВООЗ. “Найчастіше запитання, яке мені ставлять за останні півтора-два місяці, - яка вакцина найкраща. Сьогодні в українців є вибір - 4 продукти є на території України, всі вони дозволені до використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я, на них всіх видається міжнародний сертифікат про проведення вакцинації. Тому, відповідаючи на це запитання, я завжди кажу - найкраща вакцина та, яка є поруч, а найкращий час зробити щеплення — це сьогодні”, - додав Ляшко. Нагадаємо, Віктор Ляшко назвав найкращу COVID-вакцину.

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