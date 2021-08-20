В Україну поставлять близько 9 млн доз COVID-вакцини, - Ляшко
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що в Україну поставили 15 млн доз вакцин від коронавірусу і ще очікується близько 9 млн
Про це він сказав на брифінгу щодо впровадження COVID-сертифікатів у “Дії” та взаємного визнання з ЄС, повідомляє Укрінформ.
“Сьогодні, в п’ятницю, буде зроблено 8 мільйонів уколів на території України саме ковідною вакциною: 5 мільйонів людей отримають як мінімум 1 щеплення і 3 мільйони людей повністю отримають два щеплення. Але для повноцінної інтеграції в Європейський Союз нам потрібні не тільки ІТ-рішення, нам потрібна і свідомість. Тому я закликаю всіх проявити таку свідомість, як проявили громадяни країн-членів Європейського Союзу і прийти до пунктів щеплення”, - сказав він.
Ляшко наголосив, що “сьогодні на територію України заїхало вже понад 15 млн доз вакцин”.
Міністр зазначив, що сьогодні на території України є 4 вакцини проти коронавірусної хвороби, дозволені до використання ВООЗ.
“Найчастіше запитання, яке мені ставлять за останні півтора-два місяці, - яка вакцина найкраща. Сьогодні в українців є вибір - 4 продукти є на території України, всі вони дозволені до використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я, на них всіх видається міжнародний сертифікат про проведення вакцинації. Тому, відповідаючи на це запитання, я завжди кажу - найкраща вакцина та, яка є поруч, а найкращий час зробити щеплення — це сьогодні”, - додав Ляшко.
- Нагадаємо, Віктор Ляшко назвав найкращу COVID-вакцину.
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