В Україну прибули перші британські ЗРК Stormer, - ОК "Південь"
Велика Британія передала Україні зенітно-ракетні комплекси Stormer, перші шість установок уже прибули на фронт
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Зазначається, що британські "невидимі" ЗРК Stormer HVM можуть фіксувати ворожі штурмовики на відстані до 18 км.
"Чому саме "невидимі", все через їх особливість наводити ракети на ціль у напівавтоматичному режимі. Це робить британський ЗРК, в прямому сенсі того слова "невидимим" для бортових датчиків радіолокаційного опромінення, які стоять на ворожих вертольотах та літаках", - поясняє ОК "Південь".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.04
Купівля 38.04Продаж 39.1
-
EUR
Купівля 38.3Продаж 39.56
- Актуальне
- Важливе