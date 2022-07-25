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Головна війна з Росією В Україну прибули перші британські ЗРК Stormer, - ОК "Південь"

В Україну прибули перші британські ЗРК Stormer, - ОК "Південь"

25 липня, 2022 понедiлок
21:26
війна з Росією

Велика Британія передала Україні зенітно-ракетні комплекси Stormer, перші шість установок уже прибули на фронт

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що британські "невидимі" ЗРК Stormer HVM можуть фіксувати ворожі штурмовики на відстані до 18 км.

"Чому саме "невидимі", все через їх особливість наводити ракети на ціль у напівавтоматичному режимі. Це робить британський ЗРК, в прямому сенсі того слова "невидимим" для бортових датчиків радіолокаційного опромінення, які стоять на ворожих вертольотах та літаках", - поясняє ОК "Південь".

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