В Україну прийде антициклон з поривчастим вітром та помірною спекою, - Наталка Діденко
Погода в Україні 12 серпня буде спекотною, проте очікується сильний вітер та в окремих регіонах дощ
Про це повідомила синоптик Натлака Діденко в Telegram.
"Elfi, антициклон із таким романтичним іменем, визначатиме суху сонячну погоду в більшості областей України", - повідомила вона.
Хіба що залишки атмосферного фронту можуть локально пополивати та погриміти на Сході України, Запоріжжі та в Криму.
Завтра північно-західний вітер може бути поривчастим, часом сильним.
12 серпня буде з теплом та помірною спекою. Очікується 12 серпня +25°C…+29°C, хіба "тридцятки" вискочать у східних областях та на Півдні.
За словами пані Діденко, перша половина наступного тижня обіцяє врізати до +35°C…+37°C.
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