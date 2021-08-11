В Україну прийде антициклон з поривчастим вітром та помірною спекою, - Наталка Діденко

Про це повідомила синоптик Натлака Діденко в Telegram.

"Elfi, антициклон із таким романтичним іменем, визначатиме суху сонячну погоду в більшості областей України", - повідомила вона.

Хіба що залишки атмосферного фронту можуть локально пополивати та погриміти на Сході України, Запоріжжі та в Криму.





Завтра північно-західний вітер може бути поривчастим, часом сильним.

12 серпня буде з теплом та помірною спекою. Очікується 12 серпня +25°C…+29°C, хіба "тридцятки" вискочать у східних областях та на Півдні.

За словами пані Діденко, перша половина наступного тижня обіцяє врізати до +35°C…+37°C.





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