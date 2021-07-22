В Україну йде спека, у Карпатах очікуються локальні дощі, - синоптик Наталка Діденко
В Україну з 23 липня буде підступати спекотна погода, проте можливі локальні дощі з грозами
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.
“Спека відчепилася, атмосферний фронт пішов геть, низький тиск змінюється підвищеним, хмар меншає, сонця більшає”, - повідомила вона.
23-го липня практично повсюди в нас буде сухо та сонячно. Хіба що в Карпатах якісь локальні дощі з грозами.
“Температура повітря також - одна з найкомфортніших”, - зазначила пані Діденко.
Завтра протягом дня від півночі до півдня, від заходу до сходу в Україні +23°C...+28°C.
У Києві п'ятниця обіцяє сонце, білі хмарки, синє небо і +24°C...+25°C.
У неділю стовпчики термометрів поповзуть вгору.
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