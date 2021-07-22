В Україну йде спека, у Карпатах очікуються локальні дощі, - синоптик Наталка Діденко

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

“Спека відчепилася, атмосферний фронт пішов геть, низький тиск змінюється підвищеним, хмар меншає, сонця більшає”, - повідомила вона.

23-го липня практично повсюди в нас буде сухо та сонячно. Хіба що в Карпатах якісь локальні дощі з грозами.

“Температура повітря також - одна з найкомфортніших”, - зазначила пані Діденко.

Завтра протягом дня від півночі до півдня, від заходу до сходу в Україні +23°C...+28°C.

У Києві п'ятниця обіцяє сонце, білі хмарки, синє небо і +24°C...+25°C.

У неділю стовпчики термометрів поповзуть вгору.





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