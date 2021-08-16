В Україну йдуть послаблення спеки та грозові дощі, - синоптик Наталка Діденко

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Telegram.

"Тиждень в Україні розпочинається спекою", - наголосила вона.

Завтра, 17 серпня, спека триватиме.

До західних областей прийде вологий атмосферний фронт північно-західного циклону Luciano, який принесе, окрім грозових дощів, ще й зниження температури повітря.

У вівторок на більшій нашій частині - сухо сонячно та спекотно.

У західних областях пройдуть короткочасні дощі, прогримлять грози, спека послабне до +23°C…+28°C.

У середу спека почне задкувати і вже свіжіше повітря разом із цим фронтом, а, відповідно, й дощами, пошириться у східному напрямку.

Хоча саме східні області України триматимуть високі люті градуси найдовше.

У Києві завтра, 17 серпня, буде сухо й спекотно, до +33°C.

Грозові дощі та зниження температури повітря передбачається у середу.

У нічні години можна навіть щось одягати із довшим рукавом, бо передбачається +15°C…+20°C, а після середи навіть +11°C…+17°C.

Теплі ночі ще триватимуть у південній частині та на сході України.





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