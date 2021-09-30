В Україну йдуть штормовий вітер, заморозки і ранкові тумани, - синоптик Наталка Діденко

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook.

"Антициклон Lioba багатіє, прибере завтра ще трохи земельки, об'єднається з іншим антициклоном на ім'я Merle", - йдеться в повідомленні.

В Україні жовтень розпочнеться, як завершувався вересень - буде суха погода антициклонального характеру з ранковими туманами, нічним холодом та денною свіжістю.

Вночі в більшості областей місцями очікуються заморозки, від яких рятуватиме хіба щільніша хмарність, яка найбільш ймовірна в західних областях, та ще порівняно теплі моря, тобто, у прибережних ділянках.

Впродовж дня в Україні першого жовтня передбачається +10°C…+17°C.

Вітер очікується завтра східний та південно-східний, 3-8 м/с, в Криму та Приазов'ї можливі штормові пориви до 15-18 м/с.

У Києві початок жовтня, якби не холодні батареї, міг би бути красунчиком - у п'ятницю опади малоймовірні, - зазначила синоптик.

Вночі +2°C…+4°C, на околицях заморозки, вдень притомні +11°C…+14°C.





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