В Укргідрометцентрі попередили про грозові дощі, спеку та шквали
В Україні 13 липня очікується тепла погода, проте будуть дощі та гроза
Про це передає Укргідрометцентр.
Так, на Сході буде хмарно з проясненням і без опадів протягом усієї доби. Температура повітря у середньому +29°C...32°C, що на декілька позначок нижче, ніж минулої доби.
Тим часом на Заході, та в центральних областях пануватимуть грози. У Вінницькій, Житомирській та Черкаській областях опади йдуть і вдень, і вночі. У західних областях дощі прогнозують лише вдень.
Температура вночі 15-20°C, на узбережжі морів до 24°C; вдень 28°C...33°C, у Вінницькій та Хмельницькій областях місцями 25°C...27°C; у Карпатах вночі 8°C...13°C, вдень 18°C...23°C.
У Києві вдень хмарно й опади. Синоптики прогнозують тут грози. Стовпчики термометрів сягнуть +30°C...+32°C.
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