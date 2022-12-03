Про це заявив нардеп Микола Княжицький на форумі Via Carpatia, який транслював Еспресо.

"Чим відрізняються часи Батурина від теперішніх? Тепер ми маємо інтернет і відео. Що відбулося в Батурині - дуже багато людей не знало. Чуло, уявляло, але не бачили цього жаху", - зазначив він.

Нардеп наголосив, зараз люди можуть бачить жахи війни.

"В умовах інформаційного часу дуже великий шанс для нас, підтримуючи демократичні цінності, все-таки збудувати сильну демократичну Україну, якщо ми будемо ці цінності сповідувати і долучатися до інших. Канали долучення до комунікації є відкриті. Саме через те, що ці канали були перекриті, Росії весь час вдавалося нас захопити", - підсумував Княжицький.