В умовах інформаційного часу є великий шанс збудувати сильну демократичну Україну, - Княжицький
В умовах інформаційного часу існує дуже великий шанс, підтримуючи демократичні цінності, збудувати сильну демократичну Україну, якщо ми будемо ці цінності сповідувати
Про це заявив нардеп Микола Княжицький на форумі Via Carpatia, який транслював Еспресо.
"Чим відрізняються часи Батурина від теперішніх? Тепер ми маємо інтернет і відео. Що відбулося в Батурині - дуже багато людей не знало. Чуло, уявляло, але не бачили цього жаху", - зазначив він.
Нардеп наголосив, зараз люди можуть бачить жахи війни.
"В умовах інформаційного часу дуже великий шанс для нас, підтримуючи демократичні цінності, все-таки збудувати сильну демократичну Україну, якщо ми будемо ці цінності сповідувати і долучатися до інших. Канали долучення до комунікації є відкриті. Саме через те, що ці канали були перекриті, Росії весь час вдавалося нас захопити", - підсумував Княжицький.
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