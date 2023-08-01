Про це повідомляє The Ring.

У новому рейтингу американського журналу Усик опустився з першого одразу на третє місце. Лідерство у рейтингу захопив американець Теренс Кроуфорд, який переміг іншого боксера зі США - Еррола Спенса - та став абсолютним чемпіоном світу у напівсередній вазі (до 66,5 кг).

Українця також випередив японець Наоя Іноуе, який володіє титулами WBC (Всесвітньої боксерської ради) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у другій найлегшій вазі (до 55,3 кг).

Ще один представник України - ексчемпіон світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Василь Ломаченко - займає у класифікації десяту позицію.

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Рейтинг найкращих боксерів світу за версією The Ring

1. Теренс Кроуфорд (США)

2. Наоя Інуе (Японія)

3. Олександр Усик (Україна)

4. Сауль Альварес (Мексика)

5. Дмитро Бівол

6. Еррол Спенс (США)

7. Девін Хейні (США)

8. Джервонта Девіс (США)

9. Теофімо Лопес (США)

10. Василь Ломаченко (Україна)