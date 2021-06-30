В Ужгороді знайшли мертвим військового, якого шукали 5 днів

Про це повідомила пресслужба обласної Нацполіції.

Повідомлення про зникнення 19-річного хлопця надійшло 23 червня. Про це поліції повідомили родичі. Поліцейські встановили, що чоловік був військовослужбовцем, він ще 10 червня пішов з військової частини відпочивати на природі.

Пошук тривав п’ять днів. Зрештою, тіло хлопця водолази витягли з кар’єру в Ужгороді.



Тіло направили на експертизу для встановлення причин смерті. Поліція відкрила кримінальну справу про умисне вбивство.