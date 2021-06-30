В Ужгороді знайшли мертвим військового, якого шукали 5 днів
В ужгородському кар'єрі знайшли тіло 19-річного військового, якого шукали п'ять днів
Про це повідомила пресслужба обласної Нацполіції.
Повідомлення про зникнення 19-річного хлопця надійшло 23 червня. Про це поліції повідомили родичі. Поліцейські встановили, що чоловік був військовослужбовцем, він ще 10 червня пішов з військової частини відпочивати на природі.
Пошук тривав п’ять днів. Зрештою, тіло хлопця водолази витягли з кар’єру в Ужгороді.
Тіло направили на експертизу для встановлення причин смерті. Поліція відкрила кримінальну справу про умисне вбивство.
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