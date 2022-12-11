В Замбії знайшли мертвими 27 ефіопських мігрантів, чоловіки загинули від виснаження та голоду
У неділю, 11 грудня, поліція Замбії знайшла в сільськогосподарському районі столиці тіла 27 чоловіків. Зазначається, що вони померли від голоду та виснаження
Про це повідомляє Reuters.
Поліція повідомила, що єдиного живого чоловіка доправили у лікарню в місті Лусака, тіла загиблих проходять судмедекспертизу для точного визначення причини смерті. Всі жертви - чоловіки віком від 20 до 38 років, їх тіла знайшли прямо на дорозі.
Зазначається, що мігранти з Ефіопії часто використовують Замбію, аби виїхати в інші країни, але повідомлення про смертельні випадки - рідкість.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.41
Купівля 39.41Продаж 40.12
-
EUR
Купівля 40.75Продаж 41.81
- Актуальне
- Важливе