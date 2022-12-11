Про це повідомляє Reuters.

Поліція повідомила, що єдиного живого чоловіка доправили у лікарню в місті Лусака, тіла загиблих проходять судмедекспертизу для точного визначення причини смерті. Всі жертви - чоловіки віком від 20 до 38 років, їх тіла знайшли прямо на дорозі.

Зазначається, що мігранти з Ефіопії часто використовують Замбію, аби виїхати в інші країни, але повідомлення про смертельні випадки - рідкість.

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