В зоні ООС поранили українського військового

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.



У бік Світлодарська окупанти стріляли з автоматичних та протитанкових гранатометів.



В напрямку Лебединського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.



Поблизу Шумів російські війська здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.



Один український військовий отримав поранення. Стан його здоров’я – середньої важкості.



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