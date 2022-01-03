В зоні ООС поранили українського військового
Від початку 3 січня з боку російських окупантів зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.
У бік Світлодарська окупанти стріляли з автоматичних та протитанкових гранатометів.
В напрямку Лебединського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Поблизу Шумів російські війська здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
Один український військовий отримав поранення. Стан його здоров’я – середньої важкості.
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