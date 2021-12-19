В зоні ООС з початку доби дотримується режим припинення вогню
Станом на 17:00 з початку доби 19 грудня окупанти не здійснювали обстріли на Донбасі
Про це повідолмяє пресцентр штабу ООС у Facebook.
"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
У штабі зазначили, що підрозділи ОС контролюють ситуацію та продовжують стримувати збройної агресії Росії.
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