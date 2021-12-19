В зоні ООС з початку доби дотримується режим припинення вогню

Про це повідолмяє пресцентр штабу ООС у Facebook.



"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.



У штабі зазначили, що підрозділи ОС контролюють ситуацію та продовжують стримувати збройної агресії Росії.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb