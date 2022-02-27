В ЗСУ показали, як байрактар знищив колону російського війська на Житомирщині
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний поділився роликом, де байрактар знищив колону російського війська на Житомирщині
Головнокомандувач ЗСУ Залужний поширив ролик в офіційному Facebook-акаунті.
"Байрактари в роботі. Наші оператори ювелірно криють колони ворожих військ. Знищено російський БУК в районі Малина Житомирської області. Бійтеся, вороги! Не буде вам спокою на нашій землі!", - написав Валерій Залужний.
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