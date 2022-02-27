В ЗСУ показали, як байрактар знищив колону російського війська на Житомирщині

Головнокомандувач ЗСУ Залужний поширив ролик в офіційному Facebook-акаунті.



"Байрактари в роботі. Наші оператори ювелірно криють колони ворожих військ. Знищено російський БУК в районі Малина Житомирської області. Бійтеся, вороги! Не буде вам спокою на нашій землі!", - написав Валерій Залужний.



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