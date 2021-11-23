Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Вагнергейт "Вагнергейт. Невивчені уроки Зеленського". Юрій Бутусов у стрімі з Сергієм Руденком
Наживо

"Вагнергейт. Невивчені уроки Зеленського". Юрій Бутусов у стрімі з Сергієм Руденком

23 листопада, 2021 вiвторок
12:31

Дивіться просто зараз

"Вагнергейт. Невивчені уроки Зеленського" - на цю тему говоритиме ведучий Сергій Руденко із шефредактором "Цензор.НЕТ" Юрієм Бутусовим.

Дивіться на наших платформах у Facebook та YouTube з 12:30.

Ви можете ставити свої запитання гостю під час трансляції у коментарях - найкращі з них ведучий адресує йому.

Якщо не встигнете подивитися тут і зараз - вмикайте телеканал "Еспресо" завтра, 24 листопада, о 09:00 - розмова буде в рамках програми "Вердикт".

Володимир Зеленський
Юрій Бутусов
Сергій Руденко
"Вердикт" із Сергієм Руденком
Читайте також:
21 листопада, 2021 неділя
В яких місцях чекати нових ударів Росії. ЗМІ оприлюднено карту
22 листопада, 2021 понедiлок
"Саме те, про що ви подумали”: Аваков оприлюднив фото з Гройсманом, Гордоном, Шустером і Комаровським
21 листопада, 2021 неділя
На Алеї Небесної Сотні Зеленському кричали: "Ганьба! Зрадник! Малорос!"
Київ
+0
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.74
    Купівля 26.74
    Продаж 27.03
  • EUR
    Купівля 30.02
    Продаж 30.46
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
23 листопада
14:06
РФ не збирається ні на кого нападати, - Пєсков про можливе вторгнення в Україну
13:56
Спостерігачі ОБСЄ виявили танк окупантів у житловій зоні Луганська
13:16
На Миколаївщині в Чорному морі знайшли перевернутий човен: дві людини загинули, ще одну шукають
13:14
Білорусь заявила, що відправила 118 мігрантів на батьківщину
13:12
Оновлено
ДТП
У Болгарії сталася ДТП із загорянням автобуса: загинули 45 людей, українців серед них немає
13:09
Гайко Маас
Маас: Німеччина прагне кращих відносин з Росією, але потрібен прогрес із вирішення конфлікту на Донбасі
12:57
Ковід в Європі
Наступна COVID-хвиля в Україні може розпочатися вже у січні 2022 року, - Київська школа економіки
12:57
Powerball розіграє 224 мільйони доларів у ніч із середи на четвер. Дізнайтеся як взяти участь з України
12:28
СБУ
Намагався продати секретні оборонні розробки за $2 млн: мешканця Миколаєва підозрюють у держзраді
12:25
погода
У Києві очікується перший сніг, - синоптик Наталка Діденко
12:22
МОЗ продовжило контракт із Pfizer: щорічно поставлятимуть 25 млн доз вакцини
12:01
Букви
Частина редакції "Букв" звільняється через "токсичну атмосферу" в команді
11:59
До України зі США прибули два патрульні катери типу "Island"
11:50
Верховна Рада
Нардепи ініціювали створення ТСК з розслідування корупції, яка призвела до бюджетних втрат
11:45
окупанти на Донбасі
Збройні сили РФ проводять військові навчання у ОРДЛО із залученням мобілізаційного резерву, - розвідка
11:35
Близько 50 мігрантів в черговий раз намагалися прорватися через кордон Польщі
11:06
Експрезидента Вірменії Саргсяна викликали на допит у справі про хабарництво
10:53
потяги Укрзалізниці
В Україні стався збій у роботі потягів: які рейси запізнюються
10:46
В Україні викрили канал нелегального отримання громадянства країни ЄС
В Україні викрили канал нелегального отримання громадянства країни ЄС, серед "клієнтів" були жителі окупованих територій
10:09
ДСНС: В Україні запрацював штаб для координації дій щодо захисту кордону
09:32
коронавірус
У Києві та п'яти областях "червоної" зони лише один COVID-показник не стабілізувався, - МОЗ
09:26
гроші
НБУ послабив курс гривні
09:13
Вакцинація в Україні
МОЗ: Понад 10 млн українців отримали по дві дози COVID-вакцини
09:03
погода, хмарність, туман, осінь
Українцям слід очікувати сніг і поривчастий вітер: погода на 23 листопада
09:00
Віталій Миколенко
"Динамо" - "Баварія": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
08:49
громадський транспорт
У Києві стався збій у роботі громадського транспорту: які маршрути затримуються
08:31
9 травня на фронті: російські окупанти здійснили один обстріл
Доба на фронті: окупанти сім разів порушили "тишу" на Донбасі, поранено двох військових ЗСУ
08:25
кубок Ліги чемпіонів
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій вівторка
08:25
коронавірус
В Україні за минулу добу зафіксували понад 12 тис. випадків COVID-19, померло – 720 людей
08:06
Держдеп США
Держдеп: Уряд США щодня опрацьовує питання щодо ситуації навколо України
08:00
Інфографіка
Віктор Циганков
"Динамо" - "Баварія": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів
07:26
Олексій Арестович
Арестович про причину заперечення Зеленським та Єрмаком операції щодо вагнерівців: захищали національні інтереси України
2021, понедiлок
22 листопада
23:07
ДТП
У Києві сталася ДТП за участі трьох автомобілів, є постраждалі
22:43
Астероїд
NASA і SpaceX починають місію, під час якої космічна ракета вперше має знищити астероїд
22:36
Михайло Федоров
Зловмисники не зможуть взяти кредит на чужі електронні документи, "Дія" це попередить, - Федоров
22:22
Представник президента України презентує у США плани щодо Кримської платформи
22:13
Василь Фурман
Гривня просідає через загрозу з боку РФ та розрахунок із "зеленими енергетиками", — представник НБУ Фурман
22:12
Марина Бех-Романчук
Зіркова спортсменка Бех-Романчук підірвала мережу новим сексуальним фото
21:53
вугілля
Португалія закрила останню вугільну електростанцію та стала четвертою країною ЄС, яка повністю відмовилась від цього палива
21:42
Львів - Зоря, УПЛ
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після всіх матчів першого кола чемпіонату України
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV