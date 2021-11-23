"Вагнергейт. Невивчені уроки Зеленського". Юрій Бутусов у стрімі з Сергієм Руденком
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"Вагнергейт. Невивчені уроки Зеленського" - на цю тему говоритиме ведучий Сергій Руденко із шефредактором "Цензор.НЕТ" Юрієм Бутусовим.
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Ви можете ставити свої запитання гостю під час трансляції у коментарях - найкращі з них ведучий адресує йому.
Якщо не встигнете подивитися тут і зараз - вмикайте телеканал "Еспресо" завтра, 24 листопада, о 09:00 - розмова буде в рамках програми "Вердикт".
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