ВАКС оголосив вирок ексголові правління "Реал Банку"

Про це повідомила в телеграмі Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Вироком суду колишнього голову правління визнали винуватим у вчиненні злочинів за низкою статей Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в суб’єктах господарювання усіх форм власності, пов’язані з організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарськими функціями, на строк 3 роки, а також із конфіскацією всього належного йому майна та штрафом у розмірі 12 750 грн.

Також колегія суддів ВАКС частково задовольнила цивільний позов Нацбанку України: з обвинуваченого стягнуть понад 503 млн грн як відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення злочину. Крім того, задоволено цивільний позов Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та ухвалено стягнути з обвинуваченого понад 5,573 млн грн як відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок вчинення злочину.

Вирок ВАКС набуває чинності через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.

Деталі справи

У процесі досудового розслідування слідчі з'ясували, що звинувачений перебуваючи у складі злочинної організації колишнього президента-втікача Януковича, долучився до заволодіння та подальшої легалізації 4,7 млрд грн ПАТ "Реал Банк", 800 млн гривень Нацбанку України, отриманих як стабілізаційний кредит, а також 865 млн грн коштів АТ "Брокбізнесбанк", які були розміщені на рахунку "Реал Банку", а згодом виведені на рахунки підконтрольних осіб.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні було доручено здійснювати детективам НАБУ у грудні 2019 року.

Від 2015 року підозрюваний перебуває у міжнародному розшуку. 29 березня 2022 року Вищий антикорупційний суд надав дозвіл на здійснення стосовно підозрюваного спеціального досудового розслідування.

У травні 2022 року НАБУ і САП завершили розслідування у цій справі та скерували її до суду.

У повідомленні САП не вказано прізвище фігуранта справи. Проте, з огляду на її матеріали, мова про колишнього голову правління "Реал Банку" Володимира Агафонова. З 2015 року Агафонова оголошено в міжнародний розшук.