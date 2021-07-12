Вакцина Pfizer стала доступна в центрах масової вакцинації

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).



"Антиковідну вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech тепер використовуватимуть для проведень щеплень у центрах масової вакцинації, де вона буде доступна усім охочим з пріоритетом для людей похилого віку та людей із супутніми захворюваннями", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі нагадали, що Україна очікує отримати близько 1 млн доз вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech від COVID-19 до кінця липня. Відтак, МОЗ вирішило зробити її доступною для широкого загалу.



Крім того, додали у відомстві, в Україні щодня працює до 2 тис. пунктів щеплень, де використовують вакцину CoronaVac від Sinovac BioNTech, яку постачають в однодозних флаконах і яка не вимагає низьких температур, що робить її зручною для використання в таких пунктах.



За словами заступника міністра охорони здоров'я - головного державного санлікаря України Ігоря Кузіна, за останніми даними вакцина CoronaVac від Sinovac Biotech продемонструвала ефективність у 83,5% у запобіганні симптоматичних захворювань на COVID-19 та 100% ефективність у попередженні госпіталізації та смерті.



У відомстві також нагадали, що в центрах масової вакцинацїі, яких в Україні зараз понад 200, щеплюють усіх охочих. Пріоритет надається літнім людям та групам ризику. Громадяни, які отримали перше щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech у цих центрах, зможуть щепитися другою дозою в тих же центрах або пунктах щеплень. Також продовжується вакцинація другою дозою вакцини AstraZeneca тих, хто отримав першу дозу цієї ж вакцини будь-якого виробника.



Мобільні бригади щеплюють організовані колективи вакциною Comirnaty/Pfizer, цільові групи з 3-4 етапів вакцинації CoronaVac/Sinovac та другою дозою вакцини AstraZeneca. Вони також щеплюють маломобільні групи населення вакциною CoronaVac/Sinovac.



За даними МОЗ, станом на 12 липня країна вже отримала понад 5,6 млн доз різних вакцин, зокрема 2,4 млн доз CoronaVac/Sinovac, майже 1,7 млн доз Comirnaty/Pfizer, та майже 1,6 млн доз AstraZeneca різних виробників.

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