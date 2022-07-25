Про це інформує Reuters.

Схвалення надійшло одразу через день після того, як ВООЗ нарекло мавпячу віспу глобальною надзвичайною ситуацією та опублікувало "попередження високого рівня".



"Наявність схваленої вакцини може значно підвищити готовність націй до боротьби з новими хворобами, але лише завдяки інвестиціям і структурованому плануванню біологічної готовності", — сказав генеральний директор компанії Пол Чаплін.

Наразі це єдина вакцина, яку схвалили для профілактики хвороби у Сполучених Штатах і Канаді, проте у ЄС поки що ліки схвалені лише для лікування.

При цьому компанія поставила вакцину до кількох країн Європи під час нинішнього спалаху віспи для так званого використання "не за призначенням".

Як йдеться у заяві Bavarian Nordic, схвалення дійсне в усіх країнах-членах Європейського Союзу, а також в Ісландії, Ліхтенштейні та Норвегії.

Компанія зазначила, що розробка Imvanex стала можливою завдяки значним інвестиціям уряду США протягом останніх двох десятиліть.



Крім того, ціна акцій Bavarian зросла на 122% за останні три місяці через великий попит на вакцину проти мавпячої віспи.

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