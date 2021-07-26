Вакцинація дітей віком від 12 до 15 років у Греції розпочнеться у серпні

Про це повідомляє The Guardian.



За словами міністра охорони здоров’я Греції Василіса Кікіліаса, з початку серпня в країні дозволять вакцинувати проти коронавірусу дітей віком від 12 до 15 років.



Щеплення не буде обов’язковим для дітей, втім міністр закликав усіх громадян країни не ігнорувати пропозицію від МОЗ. Зокрема, близько 30 тис. запрошень вже були надіслані підліткам віком від 15 до 17 років.



Греція ввела більше 10 млн доз вакцин, приблизно половина населення повністю вакцинована.

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