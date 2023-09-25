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Варшава попросила Шольца не втручатися у внутрішні справи Польщі

25 вересня, 2023 понедiлок
07:06
Світ МЗС Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау звернувся до канцлера Німеччини Олафа Шольца з проханням поважати суверенітет Польщі й утримуватися від заяв, які шкодять взаємовідносинам двох країн

Про це повідомляє Польське радіо. 

Міністр заявив, що останні заяви німецького політика свідчать про спробу втручання у внутрішні справи польської держави та виборчу кампанію, що триває в країні. Збіґнєв Рау також зазначив, що заяви Шольца порушують принципи суверенної рівності держав, яка є основою добросусідських відносин і дружньої співпраці з Польщею.

Ці заяви польського міністра стали відповіддю на виступ канцлера Німеччини Олафа Шольца на мітингу його партії СДПН у Нюрнберзі. Під час промови німецький політик висловився за посилення контролю над нелегальною міграцією та пообіцяв можливі додаткові заходи. 

Шольц зауважив, що до Європи та Німеччини приїжджає багато людей, і їх кількість "різко зросла". З огляду на це, він закликав надати роз’яснення щодо можливих порушень у видачі віз у сусідній Польщі. Шольц припустив, що Польща не пускає в країну мігрантів на кордоні, але водночас сприяє нелегальній міграції.

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Раніше урядовий уповноважений з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин писав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц використовує візову проблему для політичного тиску на польську владу. За його словами, важко оцінювати це інакше, ніж тиск на Польщу під час виборчої кампанії.

Польська влада наголошує: питання порушень у видачі віз у Польщі є випадковим і його розслідують відповідні служби. А центральне антикорупційне бюро в рамках цього розслідування затримало сімох людей.

Візовий скандал у Польщі. Подробиці

На початку вересня польські ЗМІ повідомили, що представники центрального антикорупційного бюро (ЦАБ) завітали до міністерства закордонних справ Польщі у рамках міжнародного розслідування щодо ймовірної корупції під час видачі робочих віз. А 14 вересня радіостанція RMF FM повідомила, що польська прокуратура оголосила про підозру сімом чинним і колишнім чиновникам у справах видачі віз для тимчасових працівників із країн Близького та Далекого Сходу.

За повідомленнями ЗМІ, 2022 року приблизно 200 тисяч іммігрантів могли приїхати до Польщі через агенції тимчасового працевлаштування (130 тис. із них походили з країн ісламського світу). За візу іноземці мали заплатити близько $4-5 тис. А іноді суми були ще більшими. На цьому й заробляли посередники.

Польські ЗМІ опублікували розслідування про звільнення заступника міністра закордонних справ Пьотра Вавжика, який, зокрема, був відповідальним за візові питання. За інформацією Dziennik Gazeta Prawna, Вавжик щонайменше пів року давав усні вказівки не перевіряти судимості неєвропейців, які зверталися за візами.

Коли візовий скандал набув широкого розголосу, Вавжик, який публічно не висловлювався з цього приводу, потрапив до лікарні.

15 вересня МЗС Польщі повідомило, що через скандал розриває всі договори з компаніями, які надають послуги візового аутсорсингу. Окрім того, МЗС мало провести перевірки в усіх консульських установах Польщі.

22 вересня RMF FM зазначила, що Єврокомісія вважає недостатніми надані МЗС Польщі пояснення щодо "візового скандалу".

У своєму листі Єврокомісії польське МЗС повідомило, що прокуратура країни веде розслідування лише щодо 268 візових заявок. У ЄК заявили, що чекають від Польщі відповіді до 3 жовтня.


 
Польща
Німеччина
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