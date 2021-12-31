Вартість землі в Україні зростатиме, нині земля недооцінена - експерт

Таку думку озвучив екмперт ринку землі Олег Нів'євський у коментарі для "Підсумків року" на Еспресо.TV.

"З часом земельна ділянка буде дорожчати. Вартість землі недооцінена", - сказав він.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що вартість гектару землі збільшиться у 5 разів з 2024 року, коли на ринку землі зникнуть обмеження для великого бізнесу.