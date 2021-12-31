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Вартість землі в Україні зростатиме, нині земля недооцінена - експерт

31 грудня, 2021 п'ятниця
19:19
Економіка Олег Нів'євський

Вартість гектару землі в Україні поступово зростатиме, оскільки наразі земля є недооцінена

Таку думку озвучив екмперт ринку землі Олег Нів'євський у коментарі для "Підсумків року" на Еспресо.TV.

"З часом земельна ділянка буде дорожчати. Вартість землі недооцінена", - сказав він.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що вартість гектару землі збільшиться у 5 разів з 2024 року, коли на ринку землі зникнуть обмеження для великого бізнесу.


 
земля
ринок землі
еспресо
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