Вартість землі в Україні зростатиме, нині земля недооцінена - експерт
Вартість гектару землі в Україні поступово зростатиме, оскільки наразі земля є недооцінена
Таку думку озвучив екмперт ринку землі Олег Нів'євський у коментарі для "Підсумків року" на Еспресо.TV.
"З часом земельна ділянка буде дорожчати. Вартість землі недооцінена", - сказав він.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що вартість гектару землі збільшиться у 5 разів з 2024 року, коли на ринку землі зникнуть обмеження для великого бізнесу.
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