Ватажок терористів "ДНР" Пушилін заявив, що хоче вступити в партію "Єдина Росія"
Український колаборант та російська маріонетка Денис Пушилін заявив про бажання вступити до партії російського президента Володимира Путіна "Єдина Росія"
Про це пише російський державний ТАСС.
Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що має намір подати заяву на вступ в партію "Єдина Росія".
"Завжди потрібно діяти виходячи з тих внутрішніх пріоритетів, які є у людини, те що вона вважає правильним. Тому це вважаю абсолютно правильним кроком з мого боку. Звичайно ж буду", - відповів Пушилін на питання про те, чи буде він вступати в ряди всеросійської партії "Єдина Росія".
Рупор терористів "ДАН" повідомив, що раніше в рамках форуму "Росія-Донбас: єдність пріоритетів" в Донецьку відкрилася майданчик для запису в ряди партії "Єдина Росія".
Форум "Росія-Донбас: єдність пріоритетів" проходить в окупованому Донецьку за підтримки партії очільника Кремля Володимира Путіна. Серед учасників - перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Державної Думи Віктор Водолацький, депутат Держдуми, координатор інтеграційного комітету "Росія - Донбас" Андрій Козенко.
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