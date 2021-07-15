Ватажок терористів "ДНР" Пушилін заявив, що хоче вступити в партію "Єдина Росія"

Про це пише російський державний ТАСС.



Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що має намір подати заяву на вступ в партію "Єдина Росія".



"Завжди потрібно діяти виходячи з тих внутрішніх пріоритетів, які є у людини, те що вона вважає правильним. Тому це вважаю абсолютно правильним кроком з мого боку. Звичайно ж буду", - відповів Пушилін на питання про те, чи буде він вступати в ряди всеросійської партії "Єдина Росія".



Рупор терористів "ДАН" повідомив, що раніше в рамках форуму "Росія-Донбас: єдність пріоритетів" в Донецьку відкрилася майданчик для запису в ряди партії "Єдина Росія".



Форум "Росія-Донбас: єдність пріоритетів" проходить в окупованому Донецьку за підтримки партії очільника Кремля Володимира Путіна. Серед учасників - перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Державної Думи Віктор Водолацький, депутат Держдуми, координатор інтеграційного комітету "Росія - Донбас" Андрій Козенко.