Знайдено мертвим мера Кривого Рогу

Про це із посиланням на свої власні джерела повідомляє Перший Криворізький.



За попередніми даними, мер наклав на себе руки в селі Вільному.



На місце події вже виїхали співробітники поліції.



Обставини будуть з'ясовуватися.



Хто буде виконувати його обов'язки, на даний момент невідомо.



"Труп чоловіка знайшов знайомий загиблого на порозі веранди, на вулиці Українській. Чоловік лежав у калюжі крові, поряд знаходилася рушницю", - додає криворізький ресурс Перший міський.



Як наголошує видання, Павлов був "застреленим" у "власному будинку".



Довідка



Спершу електрослюсар, а потім економіст за фахом Костянтин Павлов обирався на міського головуза підтримки партії "Опозиційна платформа - За життя".



Депутат Верховної Ради VII та VIII скликань.



Раніше увесь час був пов'язаний з Партією регіонів:



2005 - вступив до ПР,



2010 - очолив осередок "регіоналів" у Кривому Розі.



Політологи вважали його наближеним до родини Вілкулів.



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