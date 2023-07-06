Про це пише Daily Mail.

Внаслідок цього, країни вздовж південно-східного узбережжя стануть гігантськими островами, створивши абсолютно нове море від Ефіопії до Мозамбіку.

Фото: Daily Mail

Повідомляється, що у 2005 році вздовж пустель Ефіопії з’явилася тріщина, яка розширюється зі швидкістю один дюйм (2,5 см) на рік. Це результат того, що дві тектонічні плити віддаляються одна від одної через масивний викид перегрітої породи, що підіймається з ядра нашої планети.

Вчені вважають, що через п’ять мільйонів років Сомалі та половина Ефіопії, Кенія і Танзанія сформують новий континент.

"Що ми не знаємо, так це чи продовжуватиме ця тріщина рости у нинішньому темпі, щоб зрештою створити океанський басейн, спочатку розміром з Червоне море, а потім - і з Атлантичний океан", - коментує Кен Макдональд, професор Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі.

Вчені зазначають, що 56 кілометрова тріщина, яка утворилася у 2005 році, вже демонструє ознаки нового моря поблизу Ефіопії.