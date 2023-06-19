Про це пише Metro.

Новий об’єкт під назвою WD0032-317B знаходиться на орбіті білого карлика, завдяки чому нагрівається до температури 8000 Кельвінів. Цей показник вищий, ніж у більшості існуючих зірок і у нашого Сонця, яке нагрівається "всього лише" до 5500 Кельвінів.

Білі карлики - це залишки зірок, які використали все своє "паливо" і характеризуються високими температурами. WD0032-317B знаходиться на орбіті однієї з таких зірок, внаслідок чого і нагрівається до таких високих значень.

Зазначається, що WD0032-317B є першим коричневим карликом, який, як виявилося, отримує такий високий рівень ультрафіолетового випромінювання.

Також було виявлено, що об’єкт обертається навколо свого білого карлика на відстані на 2,3 мільйона миль ближче до Сонця, ніж Земля. Цим також можна пояснити сильний нагрів поверхні об’єкта.

Відкриття зробила група астрономів під керівництвом доктора Девіда Лафрен'єра з Університету Арізони.