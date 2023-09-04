Вчені знайшли речовину, яка може побороти звикання людей до антибіотиків

Про це повідомляє ScienceAlert.

Ця речовина була знайдена у піщаному ґрунті в Північній Кароліні. Вона має назву кловібактин. Це відкриття було зроблено фармацевтичною компанією NovoBiotic. Вчені зазначають, що на дослідження речовини знадобиться близько десяти років, аби перетворити її на те, що лікарі зможуть використовувати. Тим не менш, дослідники, які стоять за відкриттям, схвильовані.

Проблема мікробіолога Північно-Східного університету з антибіотиками полягає в тому, що більшість бактерій просто не можуть добре рости в лабораторних умовах. Але команда Кіма Льюїса використала спеціальну методику, за якою вони продовжили інкубаційний період зразків піщаного ґрунту, взятих в Північній Кароліні. Саме це дало змогу виростити в лабораторії новий вид бактерій, названий Eleftheria terrae carolina, після тримісячного очікування. З цієї бактерії і було виділено кловібактин.

"Я думаю, що це кінець шляху в еволюції до уникнення резистентності антибіотиків", - стверджує Льюїс.

На даний момент, стійкість до вже створених антибіотиків є великою проблемою. Відповідно, хвороби можуть ставати все більш важковиліковними.

Перевагою кловібактину є те, що він "чіпляється "за бактерії і порушує структуру, їх зруйнувати свій захисний бар'єр. Оскільки бактерії раніше не стикалися з таким антибіотиком, вони не навчилися захищатися від нього.

Наразі вченими були проведені перші дослідження. Кловібактин вже очистив інфекції золотистого стафілокока у мишей і довів нетоксичність для культивованих лабораторних клітин людини. Під час цих експериментів дослідники не виявили ні найменшого натяку на опір. Тому це може свідчити про можливість створення більш ефективних антибіотиків у майбутньому.