Про це повідомляє Еспресо.

"Машини на фронті – не розкіш, а необхідність. А розвідка без авто – це нонсенс. Хлопці зі 109-ї бригади окремої роти розвідки втратили свою автівку. Вони боронять країну на Сході, і там дуже гаряче", – пише Ірина у соцмережі.

Щоб зібрати кошти, волонтерка відкрила банку в монобанку. Просимо долучитися до збору всіх небайдужих.

Реквізити:

На авто для розвідки

Кошти на авто для 109 бригади (окрема рота розвідки), яка зараз на Сході.

Ціль: 250 000.00 ₴

Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/7bE796WFop

Номер картки банки

5375 4112 0137 9661

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