Ведуча і волонтер Ірина Коваль збирає кошти на авто для військових на передову
Ведуча Еспресо Ірина Коваль збирає кошти на авто для військових зі 109-ї бригади окремої роти розвідки
Про це повідомляє Еспресо.
"Машини на фронті – не розкіш, а необхідність. А розвідка без авто – це нонсенс. Хлопці зі 109-ї бригади окремої роти розвідки втратили свою автівку. Вони боронять країну на Сході, і там дуже гаряче", – пише Ірина у соцмережі.
Щоб зібрати кошти, волонтерка відкрила банку в монобанку. Просимо долучитися до збору всіх небайдужих.
Реквізити:
На авто для розвідки
Кошти на авто для 109 бригади (окрема рота розвідки), яка зараз на Сході.
Ціль: 250 000.00 ₴
Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/7bE796WFop
Номер картки банки
5375 4112 0137 9661
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